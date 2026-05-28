बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: बांकीपुर में BJP को घेरने की तैयारी, PK को मिल सकता है महागठबंधन का साथ

हालांकि, बांकीपुर सीट पर महागठबंधन, खासकर आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष भाजपा को हराने के लिए अंदरूनी तौर पर प्रशांत किशोर का समर्थन कर सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महागठबंधन अपने पारंपरिक कैडर वोट, खासकर अल्पसंख्यक और यादव मतदाताओं, जिनकी संख्या करीब 60 हजार बताई जा रही है, को रणनीतिक तौर पर PK के पक्ष में शिफ्ट करवा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बांकीपुर में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है।