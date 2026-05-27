Bihar TRE-4: बिहार में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, टीआरई-4 जुलाई में

Bihar TRE-4: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4) की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। इसके तहत सरकार करीब 20 हजार शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि टीआरई-4 का नोटिफिकेशन किसी भी हाल में जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी आवश्यक निर्देश विभाग को दे दिए गए हैं।