Bihar TRE-4: बिहार में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, टीआरई-4 जुलाई में

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी
Bihar TRE-4: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4) की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। इसके तहत सरकार करीब 20 हजार शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि टीआरई-4 का नोटिफिकेशन किसी भी हाल में जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी आवश्यक निर्देश विभाग को दे दिए गए हैं।
हालांकि, मंत्री ने शिक्षकों की सटीक संख्या स्पष्ट नहीं की और केवल इतना कहा कि “पर्याप्त और उचित संख्या में बहाली” की जाएगी। माना जा रहा है कि जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसी वर्ष परीक्षा कराने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग स्कूलों से विषयवार रिक्तियों और शिक्षकों की आवश्यकता पर रिपोर्ट मंगा चुका है।
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