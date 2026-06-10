रिटायरमेंट के 9 दिन बाद ही एक्सटेंशन, फिर घर से मिला 8.53 करोड़ कैश; बिहार टेंडर घोटाले में गिरफ्तार अफसर कौन?

इस टेंडर घोटाले का असली मास्टरमाइंड रिशु रंजन सिंह उर्फ रिशु श्री है। रिशु कभी स्क्रैप कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता था, तेजी से बिहार की नौकरशाही में सबसे बड़ा पावर ब्रोकर बन गया। उसके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में उसे औपचारिक रूप से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। रिशु श्री पर बिहार में कई सीनियर IAS अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ मिलकर टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप है। वह अपनी मर्जी से फाइलें इधर-उधर करवाता था और सचिवालय में उसके साथ किसी बड़े अधिकारी जैसा व्यवहार किया जाता था।