Darbhanga Boat Accident: नदी पार मूंग तोड़ने जा रही थीं महिलाएं, कोसी नदी में पलटी नाव; 12 साल की बच्ची समेत 4 डूबे

हादसे की सूचना मिलते ही बिरौल के एसडीओ (SDO) शशांक राज और एसडीपीओ (SDPO) प्रभाकर तिवारी तुरंत दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लापता लोगों की तलाश के लिए तुरंत राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) की टीम को मौके पर बुलाया गया। एसडीआरएफ के गोताखोर मोटर बोट की मदद से नदी की तेज धाराओं और गहरे पानी में लापता चारों लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, लापता होने वालों में दो महिलाएं, एक पुरुष और एक 12 साल की बच्ची शामिल है। अभी तक डूबे हुए लोगों के शव बरामद नहीं हो सके हैं।