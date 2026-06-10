महाराष्ट्र के बीड में बड़ा हादसा: गोदावरी नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, कई लोगों के डूबने की आशंका

महाराष्ट्र के बीड जिले में बड़ा हादसा हुआ है। माजलगांव तालुका के पुरुषोत्तमपुरी में गोदावरी नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव अचानक पलट गई। अधिक मास यात्रा के चलते पुरुषोत्तमपुरी तीर्थ क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं से भरी एक नाव गोदावरी नदी में पलट गई। नाव में करीब 40 से 50 श्रद्धालु सवार थे। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई, हालांकि अधिकांश लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन एक बच्चे सहित दो लोगों के लापता होने की खबर है।