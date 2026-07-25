धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर Vir Das का तंज, बोले- ‘आज तो मत कहो कि कुछ नहीं होगा’

धर्मेंद्र प्रधान ने आज 25 जुलाई को अपने इस्तीफे की घोषणा की। हाल के दिनों में NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दों और छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने इस मामले को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया था। इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नाम से शुरू हुए एक सामाजिक आंदोलन ने भी शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और परीक्षा से प्रभावित छात्रों के लिए राहत की मांग उठाई। आंदोलन को उस समय और गति मिली जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें सामने आईं। इन घटनाओं के बाद विरोध प्रदर्शन कई शहरों तक फैल गए।