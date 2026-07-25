‘मोदी जी D P बदलो’, छात्र आंदोलन में पहुंचे एक्टर अभिषेक बनर्जी के पोस्टर ने खींचा सोशल मीडिया का ध्यान

Abhishek Banerjee joins NEET protest in Mumbai: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहे हैं। दिल्ली की तरह ही अब ये आंदोलन देश के कई हिस्सों में भी पहुंच चुका है। और इसी के चलते मुंबई के शिवाजी पार्क में भी एक प्रोटेस्ट हुआ। मुंबई में हुए इस प्रोटेस्ट में भी इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे अपना समर्थन जताने पहुंचे। वहीं, गोवा में हो रहे प्रोटेस्ट में पाताल लोक एक्टर अभिषेक बनर्जी पहुंचे। इस प्रोटेस्ट में अभिषेक बनर्जी ने अपनी राय भी रखी, लेकिन इस दौरान उनके हाथ में मौजूद पोस्टर ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा।