CJP protest: ‘न खाना रोक सकते हैं, न प्रदर्शन’, CJP ने दिल्ली पुलिस पर खाने की सप्लाई रोकने का लगाया आरोप

Jantar Mantar protest: कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान खाने की सप्लाई रोकने और प्रदर्शनकारियों की मदद करने में बाधा डालने का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यकर्ता आशुतोष रांका ने पुलिस चेकपॉइंट और छात्रों को हिरासत में लेने का दावा किया। CJP ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। वहीं, सोनम वांगचुक ने NEET मुद्दे पर 26 दिन का अनशन खत्म करने के बाद अपने फैसले का बचाव किया है।

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