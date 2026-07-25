महाराष्ट्र के नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता

Maharashtra Earthquake: महाराष्ट्र के नासिक और आस-पास के इलाकों में शनिवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या संपत्ति की क्षति की कोई सूचना सामने नहीं आई है।