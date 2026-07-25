CJP Protest: दिल्ली प्रोटेस्ट पर मोदी सरकार के 2 बड़े सहयोगियों का क्या है रुख?

उधर, जनता दल (यू) भी इस मुद्दे पर बेहद संतुलित भाषा इस्तेमाल कर रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा NEET पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद छात्रों को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उन्हें उपद्रवियों और शरारती तत्वों से सावधान रहना चाहिए। अपने निजी स्वार्थ वाले कई समूह गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में बिहार में भी कई जगह विरोध-प्रदर्शन हुआ। इस दौरान, हिंसा की खबर भी सामने आई। कटिहार, दरभंगा और बेगूसराय में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।