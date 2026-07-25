CJP Protest: अभिजीत दीपके को हुआ टाइफाइड, उन्होंने कहा जारी रखेंगे विरोध प्रदर्शन

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपने अनशन खत्म करने को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है। उनका कहना है कि बातचीत के दौरान उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आंदोलन में शामिल छात्रों को हिंसा और कानूनी कार्रवाई से बचाना था। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि समय आने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। दूसरी ओर, केंद्र सरकार और CJP के बीच बातचीत का दौर जारी है और दोनों पक्षों के बीच अगले चरण की चर्चा भी प्रस्तावित है। ऐसे में सभी की नजर अब इस आंदोलन के अगले कदम और सरकार के फैसले पर बनी हुई है।