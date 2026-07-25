25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP Protest: अभिजीत दीपके को हुआ टाइफाइड, उन्होंने कहा जारी रखेंगे विरोध प्रदर्शन

Abhijit Deepke: CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को टाइफाइड हो गया है। अभिजीत ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखेंगे। सीजेपी लगातार इस मामले को लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रही है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Jul 25, 2026

Abhijit Dipke

Abhijit Dipke अभिजीत दीपके ( फोटो- Abhijeet Dipke एक्स पोस्ट)

Jantar Mantar Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उनकी बीमारी आंदोलन को नहीं रोक सकती और जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उनके इस बयान के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों में नया उत्साह देखने को मिला है।

जारी रहेगा आंदोलन - दीपके

अभिजीत दीपके ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बीमारी की जानकारी दी। दीपके ने अपने बयान में कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें टाइफाइड होने की पुष्टि की है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की है। इसलिए स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वह आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे।

बिहार में भी तेज हुआ विरोध प्रदर्शन

इस बीच बिहार में भी आंदोलन का असर देखने को मिला। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कार्यकर्ताओं ने कथित नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर-पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। उनकी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में भी प्रदर्शन और धरने आयोजित किए गए।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी चर्चा में

इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने नई पीढ़ी को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी बिना सवाल किए किसी बात को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को हर बात का कारण समझाना पड़ता है और उनके साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है। उनके अनुसार परिवारों के भीतर भी बातचीत कम होती जा रही है, जिसे बदलने की जरूरत है।

सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने पर दी सफाई

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपने अनशन खत्म करने को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है। उनका कहना है कि बातचीत के दौरान उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आंदोलन में शामिल छात्रों को हिंसा और कानूनी कार्रवाई से बचाना था। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि समय आने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। दूसरी ओर, केंद्र सरकार और CJP के बीच बातचीत का दौर जारी है और दोनों पक्षों के बीच अगले चरण की चर्चा भी प्रस्तावित है। ऐसे में सभी की नजर अब इस आंदोलन के अगले कदम और सरकार के फैसले पर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

25 Jul 2026 10:24 am

Published on:

25 Jul 2026 09:56 am

Hindi News / National News / CJP Protest: अभिजीत दीपके को हुआ टाइफाइड, उन्होंने कहा जारी रखेंगे विरोध प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest

‘इस्तीफा नहीं तो बातचीत का मतलब नहीं’, तीसरे राउंड की चर्चा से पहले CJP का बयान, सरकार से मांगा लिखित समझौता

JP Nadda CJP meeting Delhi
राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता

Maharashtra Earthquake
राष्ट्रीय

CJP Protest: दिल्ली प्रोटेस्ट पर मोदी सरकार के 2 बड़े सहयोगियों का क्या है रुख?

pm modi nitish
राष्ट्रीय

महाराष्ट्र TET पेपर लीक का मुख्य आरोपी बिहार से गिरफ्तार, महीनों से फरार था बिरेंद्र कुमार गुप्ता

Maharashtra TET Paper Leak accused
राष्ट्रीय

आज कांग्रेस का देशभर में कैंडल मार्च: राहुल गांधी बोले- ‘मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, मोदी जी-पेपर लीक’

Rahul Gandhi addresses NEET paper leak protest.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.