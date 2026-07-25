Weather Update: दिल्ली, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD के अनुसार गुजरात में इस बार सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। अहमदाबाद समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इससे निचले इलाकों में पानी भरने, बाढ़ जैसे हालात और आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों में स्थिति सबसे गंभीर बनी हुई है।