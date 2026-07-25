मौसम में सुधार के बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्राः बालटाल मार्ग से दर्शन को निकले श्रद्धालु, पहलगाम मार्ग अब भी बंद

Amarnath Yatra latest Update: भारी बारिश और खराब मौसम के कारण छह दिनों तक स्थगित रहने के बाद शनिवार को अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ।शनिवार सुबह जम्मू बेस कैंप से श्रद्धालु रवाना हुए। श्रद्धालुओं का काफिला सफलतापूर्वक उधमपुर पार कर कश्मीर घाटी की ओर बढ़ गया। प्रशासन ने जम्मू से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल केवल बालटाल मार्ग से यात्रा की अनुमति दी है। वहीं, खराब मौसम और ट्रैक की खराब स्थिति के कारण पहलगाम मार्ग अभी भी बंद रखा गया है।