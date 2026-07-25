‘Thank You Friends’ कहकर PM मोदी ने जताया आभार, राहुल गांधी का पलटवार- दयनीय वीडियो मत बनाओ, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो

गुरुवार रात करीब 12 बजे PM मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में पीएम मोदी ने NEET परीक्षा और पेपर लीक को एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा था कि इससे लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को गहरी पीड़ा हुई है।

पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार की पहली कोशिश यह थी कि किसी भी छात्र का साल बर्बाद न हो। उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को सख्त सजा देने वाले एक नए कानून पर चर्चा करने जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र में ही इस बिल को संसद से पास करा लिया जाए।