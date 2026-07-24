24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक के आलोचकों पर भड़कीं पत्नी गीतांजलि, कहा- पहले 26 दिन का उपवास करिए, फिर आलोचना करिए

Sonam Wangchuk Criticism: सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना तेज हो गई। इस पर उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने एक पोस्ट लिखकर आलोचकों को जवाब दिया।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Jul 24, 2026

Geetanjali Angmo,, Sonam Wangchuk Supreme Court Hearing

Geetanjali Angmo (PC: X)

Sonam Wangchuk: NEET पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों तक चले अनशन को समाप्त करने के बाद अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की आलोचनाओं का उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए गीतांजलि ने ट्रोल करने वालों को सलाह दी है कि किसी के त्याग और निस्वार्थ सेवा पर टिप्पणी करने से पहले व्यक्ति में ज़रूरी नैतिक कद होना चाहिए।

सोनम ने आराम के बजाय त्याग को चुना – गीतांजलि अंगमो

जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का फैसला किया, तो इंटरनेट पर कुछ लोगों ने उन्हें कायर कहा और उन पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। इस पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने आलोचकों को करारा जवाब दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर गीतांजलि जे. अंगमो ने लिखा, "सोनम वांगचुक की आलोचना करने से पहले, जरा खुद से भी बड़े किसी मकसद के लिए 26 दिनों तक अनशन करने का नैतिक साहस जुटाने की कोशिश कीजिए। वे अभी ICU में भर्ती हैं, उन्होंने आराम और सुविधा के बजाय त्याग को चुना और इस दौरान 1उनका 11 किलोग्राम वजन कम हो चुका है, जिसमें मांसपेशियों का भी नुकसान शामिल है।"

गीतांजलि ने आगे लिखा,"उन्होंने आराम नहीं, बल्कि त्याग को चुना। कम से कम हम उन्हें एक दिन की संवेदना तो दे सकते हैं, इससे पहले कि उन पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ डालें। हर कोई निस्वार्थ सेवा के जीवन का मूल्यांकन करने के योग्य नहीं होता। कृपया, थोड़ा दिल रखिए।"

26 दिन की भूख हड़ताल क्यों खत्म हुई?

सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ ही लेह-लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म की। उन्होंने बताया कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के 65 से ज्यादा सांसदों ने उनसे हड़ताल खत्म करने की अपील की थी।

सरकार और वांगचुक के बीच हुए समझौते के तहत यह भरोसा दिया गया कि संसद में खराब परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बात पर भी सहमति बनी कि NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

अनशन वापसी पर बंटा सोशल मीडिया, आलोचकों के निशाने पर आए वांगचुक

भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने कहा कि वांगचुक ने छात्रों की मांगें पूरी तरह से माने जाने से पहले ही हड़ताल वापस ले ली। कुछ यूजर्स ने उनके संकल्प पर सवाल उठाए और इस कदम को राजनीतिक समझौता करार दिया। दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्रों और समर्थकों ने देश के युवाओं के लिए खड़े होने और 26 दिनों तक बिना कुछ खाए रहने के वांगचुक के साहस और जज़्बे की तारीफ की।

सोशल मीडिया एक्स पर डॉ. जगदीश्वर गौड़ नाम के यूजर ने लिखा कि छात्रों के आंदोलन पूरी तरह समाप्त होने से पहले अनशन खत्म करना जल्दबाजी थी।

Perseverance नाम के एक एक्स यूज़र ने वांगचुक की आलोचना करते हुए उनके फैसले पर सवाल उठाए और इसे ड्रामा बताया।

हेमंत नामक यूजर ने लिखा कि सरकार ने उन्हें फंसा दिया और जवाबदेही के मुद्दे पर पर्याप्त ठोस आश्वासन नहीं मिला।

’24 घंटे खुले हैं SC के दरवाजे, किसी केस को सुनने से इनकार नहीं किया’; छात्रों पर पुलिस एक्शन के मामले पर बोले CJI सूर्यकांत

ये भी पढ़ें
CJI Surya Kant

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

24 Jul 2026 09:38 pm

Published on:

24 Jul 2026 09:38 pm

Hindi News / National News / सोनम वांगचुक के आलोचकों पर भड़कीं पत्नी गीतांजलि, कहा- पहले 26 दिन का उपवास करिए, फिर आलोचना करिए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest

Delhi Police STF: पेपर लीक पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, परीक्षा अपराधों की जांच के लिए STF गठित

Delhi Police
राष्ट्रीय

Saayoni Ghosh: सोनम वांगचुक पर बागी टीएमसी सांसद सयानी घोष ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप

Saayoni Ghosh news
राष्ट्रीय

Bihar Politics: बिहार में नया सियासी बवाल, भाजपा विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ ही खोला मोर्चा!

bihar cm samrat Choudhary on crime
राष्ट्रीय

Surajpur News: भूमि अधिग्रहण नहीं, आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडे से किया हमला, DSP समेत आधा दर्जन घायल- See Video

Clash between Police and villagers
सुरजपुर

Traffic advisory In Delhi: दिल्ली में नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कैब-फूड डिलीवरी कंपनियों को दिए गए अहम निर्देश, जानें डिटेल्स

Delhi Police Advisory
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.