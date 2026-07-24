सोनम वांगचुक के आलोचकों पर भड़कीं पत्नी गीतांजलि, कहा- पहले 26 दिन का उपवास करिए, फिर आलोचना करिए

भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने कहा कि वांगचुक ने छात्रों की मांगें पूरी तरह से माने जाने से पहले ही हड़ताल वापस ले ली। कुछ यूजर्स ने उनके संकल्प पर सवाल उठाए और इस कदम को राजनीतिक समझौता करार दिया। दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्रों और समर्थकों ने देश के युवाओं के लिए खड़े होने और 26 दिनों तक बिना कुछ खाए रहने के वांगचुक के साहस और जज़्बे की तारीफ की।