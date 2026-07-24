Delhi Police STF: पेपर लीक पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, परीक्षा अपराधों की जांच के लिए STF गठित

Delhi Police: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के बढ़ते मामलों पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' के तहत क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया गया है। यह विशेष टीम UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA समेत अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य परीक्षा अपराधों की जांच करेगी। साथ ही मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों के साथ समन्वय भी करेगी।