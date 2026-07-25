Dharmendra Pradhan Resignation: जब मोदी सरकार में पिछली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने विरोध के कारण दिया था इस्तीफा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रमुख मांग बना हुआ था। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कई अन्य मांगें मानने का आश्वासन दिया था। इनमें नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा और संसद मार्च में शामिल छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने जैसे मुद्दे शामिल थे। हालांकि प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। सीजेपी ने साफ कहा था कि सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता तभी होगी, जब धर्मेंद्र प्रधान पद छोड़ेंगे। निर्धारित वार्ता से कुछ घंटे पहले ही उनका इस्तीफा सामने आ गया और बाद में बातचीत भी हुई।