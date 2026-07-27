Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात में गूंजा कोरबा का जल संरक्षण मॉडल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर (Raipur) के फाफाडीह स्थित दया भवन में युवा साथियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिछले कुछ महीनों में मन की बात (Mann Ki Baat) कार्यक्रम में लगातार छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और नवाचारों का उल्लेख किया जाना प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात है।