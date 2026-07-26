धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग, 12वीं हिंदी पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, NSUI का समर्थन

Gajendra Yadav Resignation Demand: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के घटनाक्रम के बीच अब छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध तेज हो गया है। 12वीं बोर्ड के हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में अब प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। इसी मांग को लेकर रविवार को राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को एनएसयूआई का भी समर्थन मिला।