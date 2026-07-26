रायपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, पुजारी पार्क से कलश मॉल तक बनेगा नया फ्लाईओव, सीधे निकल सकेंगे जगदलपुर की ओर

Raipur New Flyover: त्रिलोचन मानिकपुरी। राजधानी के एंट्री पांइट के दो प्रमुख सबसे अधिक ट्रैफिक वाले पचपेड़ी नाका और बिलासपुर रोड पर पीडब्ल्यूडी का फ्लाई ओवर निर्माण कराने का प्लान है। पचपेड़ी नाका रोड पर पुजारी पार्क से फ्लाई ओवर बनना शुरू होगा और पचपेड़ी नाका पुल के ऊपर से होकर सीधे कलश मॉल के सामने उतरेगा। यह फ्लाई ओवर पचपेड़ी नाका ओवरब्रिज से 20 फीट की ऊंचाई से निकलेगा। ताकि भारी-भरकम ट्रक और बसें आसानी से निकल सकें। इसी तरह बिलासपुर रोड पर भनपुरी चौक और बिरगांव चौक में फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित है।