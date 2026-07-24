“दिल्ली में लाठी, जगदलपुर में भूख हड़ताल”… छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे युवा नेता

Jagdalpur Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुए छात्र आंदोलन की गूंज अब बस्तर तक पहुंच गई है। जगदलपुर के एसबीआई चौक पर कांग्रेस पार्षद और युवा कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के मुद्दों को लेकर दो दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की है। आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने NEET सहित विभिन्न छात्र मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। उनका कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए।