Registrar Transfer: भर्ती प्रक्रिया के बीच बस्तर यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रजिस्ट्रार को मिला नया ठिकाना

Registrar Transfer: शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय के मौजूदा रजिस्ट्रार राजेश कुमार लालवानी की बस्तर से विदाई तय हो गई है। वे यहां से सीधे टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई भेजे जा रहे हैं। लालवानी राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारी हैं। बस्तर विश्वविद्यालय में उनकी पहली पोस्टिंग है। अभी उनका प्राबेशन भी पूरा नहीं हुआ था और उन्हें यहां से हटाया जा रहा है।