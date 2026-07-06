UP पहुंचने से पहले पकड़ाया करोड़ों का गांजा, जगदलपुर पुलिस के हाथ आया एक आरोपी, खोले बड़े राज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद पिकअप वाहन में दो व्यक्ति अवैध गांजा लेकर उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना पर थाना नगरनार पुलिस टीम ने धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध वाहन को रोका गया, लेकिन बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपी जंगल की ओर भागने में सफल रहा। मौके पर पकड़े गए चालक से पूछताछ में तस्करी की पुष्टि हुई।