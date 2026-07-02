VIP संस्कृति से दूर, लुंगी पहन ट्रैक्टर चलाते नजर आए बस्तर सांसद महेश कश्यप, सादगी की हो रही खूब चर्चा

Bastar MP Mahesh Kashyap: आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को बड़ा पद या पहचान मिलती है, वह अपनी जड़ों से दूर होता चला जाता है। राजनीति में भी कई जनप्रतिनिधि वीआईपी संस्कृति और सरकारी प्रोटोकॉल के बीच आम लोगों से दूरी बना लेते हैं। हालांकि, बस्तर के सांसद महेश कश्यप इस सोच से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। सांसद बनने के बाद भी उन्होंने अपनी किसान पहचान को बरकरार रखा है और आज भी खेती-किसानी को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा मानते हैं।