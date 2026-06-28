Mayor Audio Viral Case: महापौर और भाजपा जिलाध्यक्ष का वसूली वाला कथित ऑडियो हुआ था वायरल, जांच कराने एसपी से मिले कांग्रेसी

अंबिकापुर। कलाकेंद्र मैदान को मेला के लिए आबंटन करने को लेकर अनुराग मिश्रा नामक एक व्यक्ति ने महापौर मंजूषा भगत व भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया पर वसूली (Mayor Viral Audio) का आरोप लगाया था। उसने दोनों से बातचीत का 6 दिन पूर्व एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वायरल ऑडियो में मेयर से वह कलाकेंद्र मैदान उपलब्ध नहीं कराने के एवज में दिए गए पैसे वापस मांग रहा है। वहीं वह यह भी कहता है कि जिलाध्यक्ष को वह अलग से 3 लाख रुपए नहीं दे सकता है। इस दौरान मेयर यह कह रही हैं कि वह उनके घर जाकर पैसे ले ले। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेसियों ने मेयर और भाजपा जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की थी।