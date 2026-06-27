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छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा झटका, 17 जुलाई तक छुट्टियों पर लगी रोक, MCB कलेक्टर का आदेश

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला प्रशासन ने अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई है। जारी आदेश के अनुसार 13 से 17 जुलाई के बीच यह आदेश लागू रहेगा।
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अंबिकापुर

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Chandu Nirmalkar

Jun 27, 2026

Ban imposed on leave for govt officials and employees

सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी परलगी रोक ( Photo - Patrika )

Govt Holidays banned in Chhattigarh: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। जिला कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने छुट्टियों पर रोक लगा दी है। दरअसल आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे में काम प्रभावित ना इसे ध्यान में रख छुट्टियों पर रोक लगाई है।

Chhattisgarh News: कलेक्टर संतन देवी जांगड़े का आदेश

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई में आयोजित होगा। ऐसे में विधानसभा में जिले से संबंधित प्रश्नों के समयबद्ध एवं तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले विधानसभा मानसून सत्र की अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

अनिवार्य रूप से रहने के निर्देश

साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को अत्यंत आवश्यक अथवा अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाना हो या मुख्यालय छोड़ना हो, तो इसके लिए सक्षम कार्यालय प्रमुख की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय प्रमुख से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने अथवा अवकाश पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

प्रश्नों के जवाब समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश

जिला प्रशासन का उद्देश्य विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का समय-सीमा के भीतर सटीक एवं प्रमाणिक उत्तर उपलब्ध कराना तथा शासन स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से सभी विभागों को सतर्क रहते हुए आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने तथा समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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Updated on:

27 Jun 2026 10:11 am

Published on:

27 Jun 2026 10:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा झटका, 17 जुलाई तक छुट्टियों पर लगी रोक, MCB कलेक्टर का आदेश

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