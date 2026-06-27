छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा झटका, 17 जुलाई तक छुट्टियों पर लगी रोक, MCB कलेक्टर का आदेश

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई में आयोजित होगा। ऐसे में विधानसभा में जिले से संबंधित प्रश्नों के समयबद्ध एवं तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले विधानसभा मानसून सत्र की अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।