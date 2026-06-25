CM Helpline 1076: किसान ने CM हेल्पलाइन 1076 पर किया कॉल, बोला- मुझसे खाद का ज्यादा रेट लिया, तत्काल एक्शन, दुकान सील

अंबिकापुर। अंबिकापुर के एक किसान द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 (Complaint on CM helpline number) पर शिकायत कर बताया गया कि उससे खाद का ज्यादा रेट लिया गया है। शिकायत मिलते ही सरगुजा कलेक्टर एक्शन में आ गए। गुरुवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने नेहरूनगर डिगमा स्थित एक उर्वरक विक्रय केंद्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हजार 219 बोरी उर्वरक जब्त किया तथा विक्रय केंद्र को सील (Shop sealed) कर दिया। दरअसल कलेक्टर के निर्देश एवं उप संचालक कृषि पीतांबर सिंह दीवान के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।