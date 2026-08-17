Surguja Crime: 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब ओडिशा के चांटी दास के घर से मिली 1 करोड़ में से 46 लाख की ज्वेलरी

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित एक ज्वेलर्स संचालक 26 जुलाई को 1 करोड़ की ज्वेलरी उठाईगीरी (Jewellery lifting) का शिकार हो गया था। ज्वेलर्स संचालक ने अपनी स्कूटी में ज्वेलरी से भरा बैग रखा था और दुकान का शटर उठा रहा था। इसी दौरान एक आरोपी पैदल वहां पहुंचा और बैग लेकर दूसरे आरोपी की बाइक पर बैठकर फरार हो गया था। उठाईगीरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए। इधर पुलिस द्वारा सरगुजा, झारखंड व ओडिशा में करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस दौरान ओडिशा के गंजाम पुलिस की मदद से 16 अगस्त को आरोपी चांटी दास के घर से 46 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद करने में सफलता मिली। हालांकि आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उनकी तलाश जारी है।