Ambikapur News: पुलिस ने जंगल में 6 फीट तक खुदवाया गड्ढा, नहीं मिला कुछ, सामने आया था दफन करने का मामला

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सानीबर्रा के सेमीघोघरा जंगल में 5 फीट का गड्ढा खोदकर किसी चीज के दफन किए जाने की आशंका (Buried someone in pit) वहां के ग्रामीणों ने जताई थी। ग्रामीणों ने कहा था कि कार सवार 2 लोग फावड़ा लेकर उतरे थे और गड्ढे में कुछ दफन कर चले गए हैं। गड्ढे से निकले सफेद कपड़े ने आशंका को और बल दिया था। पुलिस ने शनिवार की शाम से रात तक गड्ढे की निगरानी की और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर रविवार की दोपहर गड्ढे की खुदाई कराई गई। करीब 6 फीट तक गड्ढा खोदा गया, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। इससे उदयपुर पुलिस समेत क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है।