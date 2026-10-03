Surguja News: 5 फीट के गड्ढे से बाहर झांक रहा था सफेद कपड़ा, लोगों ने पुलिस से कहा- फावड़ा लेकर जंगल में कार से उतरे थे 2 युवक

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सानीबर्रा के सेमीघोघरा जंगल में शनिवार को उस समय हडक़ंप मच गया, जब ग्रामीणों ने घने जंगल में करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर किसी संदिग्ध वस्तु को दफन (Buried in pit) किए जाने की जानकारी दी। गड्ढे से सफेद कपड़ा बाहर निकला हुआ था। ग्रामीणों को आशंका है कि गड्ढे में किसी व्यक्ति के शव को दफन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक कार से 2 युवक फावड़ा लेकर उतरे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से गड्ढे की खुदाई नहीं की जा सकी। रविवार की सुबह गड्ढे की खुदाई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर गड्ढे में क्या है?