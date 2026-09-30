Ambikapur Land Fraud Case: आजाद इराकी को जमानत आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी, कलेक्टर ने अभियोजन से कहा- कार्रवाई करें

अंबिकापुर। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग बांध तालाब की 57 डिसमिल जमीन को फर्जी दस्तावेजों और मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे दूसरे लोगों के नाम (Land Fraud Case) कर दिया गया था। शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर (Surguja Collector) ने तहसीलदार से मामले की जांच कराई थी। इसमें मुख्य आरोपी के रूप में सूरजपुर जिले के जयनगर निवासी आजाद इराकी का नाम सामने आया था। कलेक्टर के निर्देश पर उसके खिलाफ मणिपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। इधर अंबिकापुर कोर्ट द्वारा 25 सितंबर को आरोपी को जमानत दी गई थी। अब आजाद इराकी को मिली जमानत (Bail) के खिलाफ अभियोजन पक्ष न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में सरगुजा कलेक्टर ने 30 सितंबर को जिला अभियोजन निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।