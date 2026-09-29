Surguja Crime News: युवक के सिर पर दे मारी कांच की बोतल, बाइक से हल्की लग गई थी टक्कर, आरोपी गिरफ्तार

बतौली. सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक से हल्की टक्कर (Bike Accident) लगने के बाद युवक ने बाइक सवार के सिर पर सडक़ पर पड़ी बोतल से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने के बाद उसके साथी द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन घायल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु की। इसी बीच एक माह बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है।