Ambikapur News: मां तो आखिर मां ही होती है! मधुमक्खियों ने किया हमला तो 10 वर्षीय बेटे से बोली- यहां से भाग जा, चली गई जान

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम घंघरी में शनिवार की शाम करीब 4 बजे खेत में उड़द तोड़ रही महिला पर मधुमक्खियों ने हमला (Bee attack on woman) कर दिया। पास खड़ा 10 वर्षीय बेटा उसे बचाने के लिए पास जाने लगा तो उसने उसे वहां से भाग जाने कहा। बेटा भागकर घर पहुंचा और घटना की जानकारी पिता को दी। पिता पहुंचा तो मधुमक्खियों ने उसपर भी हमला करना शुरू कर दिया। गांव वाले जब कंबल लेकर पहुंचे तो महिला को बचाकर घर लाए। इसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना का सुखद पहलू यह रहा कि महिला ने अपने मासूम बेटे की जिंदगी बचा ली, यदि बेटे को वह वहां से नहीं भगाती तो उसकी भी जान जा सकती थी। इसलिए ही कहते हैं मां तो आखिर मां ही होती है।