Hemp Smuggling: एमसीबी पुलिस ने पकड़ा 2 पिकअप में भरा 9.20 क्विंटल गांजा, कीमत है 4.59 करोड़, 2 महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

बैकुंठपुर। एमसीबी पुलिस ने रविवार की सुबह नागपुर चौकी के सामने नेशनल हाइवे पर चेकिंग के दौरान 2 पिकअप में भरा 9.20 क्विंटल गांजा (Hemp Seized) पकड़ा है। पुलिस ने गांजा जब्त कर पिकअप में सवार 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांजे को ओडिशा से मध्यप्रदेश के कटनी ले जाया जा रहा था। जब्त गांजे की कीमत 4 करोड़ 59 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इतनी भारी मात्रा में गांजा पकड़े जाने को पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बता दें कि गांजे की तस्करी में अब महिलाएं भी शामिल हो रही हैं।