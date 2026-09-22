Koria News: आरपीएफ ने पकड़ा रेलवे स्क्रैप से भरा ट्रक, ड्राइवर गिरफ्तार, भनक लगते ही कबाड़ी फरार

मनेंद्रगढ़। रेल संपत्ति की चोरी और अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (Railway police) ने बड़ी कार्रवाई कर मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र से स्क्रैप से लदा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक की तलाशी और कबाड़ को अनलोड कर जांच करने पर 90 आर रेल लाइन, आयरन ब्रेक ब्लॉक सहित अन्य रेलवे सामग्री बरामद हुई। बरामद रेलवे संपत्ति का कुल वजन करीब 450 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 17 हजार 100 रुपए आंकी गई है। वहीं ट्रक में लदे अन्य स्क्रैप की कीमत करीब 6.50 लाख से अधिक है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार्रवाई की भनक लगते ही कबाड़ी फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है।