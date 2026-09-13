Koria MBBS Fraud: एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रा के पिता से 21.80 लाख की ठगी, भिलाई पाम कॅरियर कंसल्टेंसी का संचालक गिरफ्तार

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले की चिरमिरी पुलिस ने एमबीबीएस में एडमिशन (MBBS Admission Fraud) दिलाने का झांसा देकर 21 लाख 80 हजार की ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी भिलाई स्थित पाम कॅरियर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का संचालक है। आरोपी ने एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रा के पिता से अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 के बीच अलग-अलग किश्त में रुपए लिए थे। एडमिशन नहीं होने पर उसने जब रुपए मांगे तो आरोपी ने पहले तो उसे गुमराह किया, बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया था। इसकी रिपोर्ट छात्रा के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी।