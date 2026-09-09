Koria News: हॉस्टल से 4th क्लास का छात्र था गायब, दूसरे दिन तालाब में मिली लाश, कलेक्टर ने अधीक्षक को किया सस्पेंड

बैकुंठपुर. कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी बालक आश्रम शाला मझारटोला में लापरवाही से एक 9 साल के बच्चे की तालाब में डूबकर मौत (Hostel student drowned in pond) हो गई। मामला सामने आने के बाद कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने तत्काल एक्शन लेते हुए आश्रम अधीक्षक अशोक एक्का को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर ने प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी सोनहत एसडीएम को दी है। बताया जा रहा है कि छात्र के गायब होने की सूचना आश्रम अधीक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई थी। दो दिन पूर्व ही छात्र को उसके परिजन आश्रम में छोडक़र गए थे।