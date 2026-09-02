Four Lane Road: कोरिया की 13 किमी सडक़ बनेगी फोरलेन, 13 बार नाप-जोख के बाद मिली साढ़े 88 करोड़ की स्वीकृति

बैकुंठपुर। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से गुजरी नेशनल हाइवे पर ग्राम खरवत से लेकर जमगहना तक की 13 किलोमीटर सडक़ फोर लेन बनाई जाएगी। सडक़ का चौड़ीकरण कराने के लिए विभाग से 88.51 करोड़ की मंजूरी मिली है। इस मार्ग की पहले 13 बार नाप-जोख हो चुकी है। बता दें कि 2 माह पूर्व ही यहां से पीडब्ल्यूडी विभाग (PWD Department) के मुख्य सचिव व प्रमुख अभियंता को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद राशि स्वीकृत हुई है। 14वीं बार नाप-जोख होने के बाद काम फाइनल किया जाएगा।