LPG Free City: छत्तीसगढ़ का पहला एलपीजी फ्री सिटी बनेगा मनेंद्रगढ़, 3 पेट्रोलियम कंपनियां सर्वे कर सरेंडर कराएंगीं सिलेंडर

बैकुंठपुर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने मनेंद्रगढ़ में डीसीयू (डी-कंप्रेशन यूनिट) गैस प्लांट स्थापित कर पाइपलाइन से घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की रिफिलिंग 451 घरों में शुरू कर दी है। वहीं 4000 अन्य घरों में कनेक्शन (PNG Gas supply) हुआ है, जहां प्लांट से गैस कनेक्शन का काम जोर-शोर से चल रहा है। शहर में सरकारी और निजी 7 हजार से अधिक घरों में कनेक्शन करने के बाद मनेंद्रगढ़ को एलपीजी फ्री सिटी घोषित करने की तैयारी है। इसके बाद मनेंद्रगढ़ को छत्तीसगढ़ का पहला एलपीजी फ्री सिटी का तमगा मिलेगा। इसके लिए 3 पेट्रोलिंग कंपनिया सर्वे कर एलपीजी सिलेंडर सरेंडर कराएंगीं।