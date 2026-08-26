Chhattisgarh News: भाजपा नेता दुर्गाशंकर मिश्रा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, विधायक के थे करीबी, प्रदेश महामंत्री ने जारी किया आदेश

बैकुंठपुर (कोरिया)। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भाजपा नेता दुर्गाशंकर मिश्रा को 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित (BJP Leader expelled from Party) कर दिया गया है। उन पर लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्र रहने के आधार पर यह कार्रवाई की गई। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय द्वारा यह आदेश जारी किया गया। दुर्गाशंकर मिश्रा भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह (MLA Renuka Singh) के करीबी माने जाते हैं। वर्तमान में वे भरतपुर ब्लॉक के विधायक प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। यह कार्रवाई कर भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया है कि संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह कोई भी हो।