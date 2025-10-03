CG Politics: विधायक रेणुका बोलीं- सरकार में भी रावण हैं और समाज में भी, पूर्व विधायक ने पूछा- सरकार में कौन है रावण

Ravan effigy burnt in Sonhat (Photo- Patrika)
सोनहत. विजयादशमी पर सोनहत में आयोजित रावण पुतला दहन कार्यक्रम (CG Politics) में मुख्य अतिथि विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि रावण पता नहीं किस युग में पैदा हुए थे। हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता है क्या, कहीं न कहीं पैदा होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मन के अंदर भी रावण है, घर के अंदर भी रावण है, सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं। लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है।
विधायक (CG Politics) ने कहा कि प्रेम, भाईचारा और संस्कार, जब संस्कार नहीं होता तो परिवार नहीं होता, जब परिवार नहीं होता तो त्योहार नहीं होता। हमारे देश में परिवार भी है, संस्कार भी है और त्योहार भी है। उन्होंने कहा कि असुर तो असुर ही है। रावण भी असुर था, उसका शरीर मानव का था, लेकिन प्रवृत्ति उसकी दानव की थी।
विकासखंड मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में पहली बार 51 फीट रावण का पुतला जलाया गया। इस दौरान आधे घंटे तक जमकर आतिशबाजी हुई। कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। दुर्गा पूजा एवं दशहरा समिति महादेव चौक द्वारा डीजे-बाजे के साथ महादेव चौक से राममंदिर तक राम लक्ष्मण हनुमान की झांकी निकाली गई।
बताया जा रहा है कि मुख्य अतिथि रेणुका (CG Politics) के पहुंचने से पहले ही असामाजिक तत्वों ने रावण के पुतले में आग लगा दी थी। ऐसे में समय से पहले ही रावण जलकर खाक हो गया था। क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना रहा।
विधायक रेणुका सिंह द्वारा मंच से कहा गया था कि सरकार में भी रावण हैं। इस पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो (CG Politics) ने उनसे पूछा है कि सरकार में कौन रावण हैं, ये बताएं। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग