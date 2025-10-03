CG Politics: विधायक रेणुका बोलीं- सरकार में भी रावण हैं और समाज में भी, पूर्व विधायक ने पूछा- सरकार में कौन है रावण

सोनहत. विजयादशमी पर सोनहत में आयोजित रावण पुतला दहन कार्यक्रम (CG Politics) में मुख्य अतिथि विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि रावण पता नहीं किस युग में पैदा हुए थे। हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता है क्या, कहीं न कहीं पैदा होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मन के अंदर भी रावण है, घर के अंदर भी रावण है, सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं। लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है।