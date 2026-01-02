Plastic waste road: यहां प्लास्टिक के कचरे से बनी पहली सडक़, क्वालिटी ऐसी कि सामान्य डामर रोड से टिकेगी 2 साल ज्यादा, जानिए प्रोसेस

बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में पीएमजीएसवाई ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष पहल की है। उन्होंने पहली बार प्लास्टिक वेस्ट (Plastic waste road) से 2 किलोमीटर की पक्की सडक़ बनाई है। यह सामान्य डामरीकृत सडक़ से अधिक टिकाऊ और जलरोधी होगी। वहीं प्रति किलोमीटर निर्माण में 30 हजार तक बचत भी होगी। खबर में हम आपको प्लास्टि वेस्ट से कैसे सडक़ बनाई जाती है, इसका प्रोसेस भी बताएंगे।