तेज रफ्तार का कहर: सामूहिक विवाह में जा रही बस हादसे का शिकार, 13 घायल… उधर मैनपाट में कार दुर्घटना से 8 जख्मी

जानकारी के अनुसार, मैनपाट के सपनादर से कार में सवार होकर 8 लोग दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ा दमाली आए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान सपनादर के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में वाहन के परखच्चे उड़ गए और सभी लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में मनिजर यादव (25), रामभजन (18), तुलेश्वर (27), पप्पू (18), जितेंद्र (28), प्रेम नाथ (30), करण यादव (19) और अनिल यादव (25) शामिल हैं।