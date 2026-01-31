31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Goods Train Accident: मनेंद्रगढ़ में बड़ा रेल हादसा! मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे, मची खलबली, देखें Video

Goods Train Accident: शनिवार को दर्रीटोला से टाईगर हिल्स जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरीया

image

Khyati Parihar

Jan 31, 2026

मालगाड़ी के दो डिब्बा रेल ट्रेक में पलटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मालगाड़ी के दो डिब्बा रेल ट्रेक में पलटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Goods Train Accident: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से रेलवे से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है। शनिवार को दर्रीटोला से टाईगर हिल्स जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।

यह घटना नागपुर चौकी अंतर्गत क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। हादसे के चलते रेलवे की तीन लाइनें पूरी तरह अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मालगाड़ी के डिब्बे पलटने से रेल (Goods Train Accident) पटरियों को काफी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा को देखते हुए प्रभावित मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन तत्काल रोक दिया गया। मलबा हटाने और ट्रैक की मरम्मत के लिए तकनीकी और विशेष टीमों को लगाया गया है।

देखें वीडियो

हादसे के कारणों की जांच जारी

हादसे के कारण कई यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां अपने गंतव्य से पहले ही रोक दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाने की व्यवस्था की है, हालांकि इसमें अतिरिक्त समय लग रहा है। फिलहाल रेलवे की प्राथमिकता ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल कर यातायात सामान्य करने की है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 01:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Goods Train Accident: मनेंद्रगढ़ में बड़ा रेल हादसा! मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे, मची खलबली, देखें Video
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fined Tobacco Shops: स्कूल के बाहर गुटखा-सिगरेट बेचना पड़ा भारी, 13 दुकानों पर लगा सीधा जुर्माना

तंबाकू बिक्री पर सख्ती (photo source- Patrika)
कोरीया

Such a fraud: रिटायर्ड कॉलरीकर्मी ने पत्नी को धोखा देने रची गजब की साजिश, दूसरी पत्नी के साथ भेजा गया जेल

Such a fraud
कोरीया

Job Vacancy 2026: MCB जिले के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 29 जनवरी को होगा प्रत्यक्ष साक्षात्कार, 15 हजार पदों पर भर्ती

Jobs 2026
कोरीया

Good news: कलेक्टर की नई पहल, अब गणतंत्र दिवस समारोह में टॉपर स्टूडेंट बनेंगे चीफ गेस्ट, इस बार बनीं वंदना

Good news
कोरीया

Obscene dance video viral: महिला डांसर पर रोजगार सहायक ने उड़ाए नोट, Video वायरल होते ही नौकरी से बर्खास्त

Obscene dance video viral
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.