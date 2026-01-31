Goods Train Accident: मनेंद्रगढ़ में बड़ा रेल हादसा! मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे, मची खलबली, देखें Video

यह घटना नागपुर चौकी अंतर्गत क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। हादसे के चलते रेलवे की तीन लाइनें पूरी तरह अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मालगाड़ी के डिब्बे पलटने से रेल (Goods Train Accident) पटरियों को काफी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा को देखते हुए प्रभावित मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन तत्काल रोक दिया गया। मलबा हटाने और ट्रैक की मरम्मत के लिए तकनीकी और विशेष टीमों को लगाया गया है।