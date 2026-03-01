Sand smuggling: रेत तस्करों की तगड़ी सेटिंग, सूरजपुर की रॉयल्टी पर्ची से MCB में रेत का खनन, सप्लाई MP तक

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के राम वनगमन मार्ग के प्रवेश द्वार हरचौका में अजब-गजब तरीके से रेत खनन-परिवहन करने का मामला सामने आया है। सूरजपुर की रॉयल्टी पर्ची से मनेंद्रगढ़-भरतपुर से गुजरी मवई नदी से शहडोल-एमपी तक अवैध रेत खनन और परिवहन (Sand smuggling) किया जा रहा है। इसे रेत तस्करों की तगड़ी सेटिंग ही कह सकते हैं। इस कार्यप्रणाली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन-पुलिस में बैठे अधिकारी तस्करों का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं।