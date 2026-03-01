UPSC topper interview: छत्तीसगढ़ी कोसा साड़ी पहनकर UPSC का इंटरव्यू देने पहुंची थीं IPS दर्शना, पैनल ने पूछी इसकी खासियत, किए 30 सवाल

बैकुंठपुर। उत्तरी छत्तीसढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (एमसीबी) के वनांचल ब्लॉक जनकपुर की बिटिया दर्शना सिंह बघेल ने यूपीएससी-2025 में 383 वीं रैंक (UPSC topper interview) हासिल किया। वे सरगुजा अंचल की पहली आईपीएस बनेंगी। यूपीएससी का इंटरव्यू देने दर्शना छत्तीसगढ़ी कोसा साड़ी पहनकर गई थीं, यहां पैनल ने उनसे कोसा सिल्क की खासियत पूछी। इसका उन्होंने सहजता से जवाब दिया। हालांकि रिजल्ट आने से पहले दर्शना आईएएस बनना चाहती थीं, लेकिन चूक गईं। अब आईएएस बनने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर यूपीएसएसी-2026 का फॉर्म भरकर तैयारी में जुट गई हैं।