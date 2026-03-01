Murder in sand mines: रेत खनन: छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुसकर युवक की हत्या, शहडोल से 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिस कर्मी फरार

बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश के बॉर्डर से गुजरी बरने नदी से रेत खनन करते समय 3 मार्च को एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मध्यप्रदेश के 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात (Murder in sand mines) को अंजाम दिया था। आरोपियों ने युवक की पहले डंडे से बेदम पिटाई की थी, फिर उसके सिर पर बेलचा मारकर जान ले ली थी। इस मामले में फरार चल रहे तीनों आरोपियों में से एक को शहडोल से गिरफ्तार किया गया है, जबकि दोनों पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है।