HPV vaccination: खडग़वां बना छत्तीसगढ़ का पहला एचपीवी टीकाकरण केंद्र, सर्वाइकल कैंसर से बचाने 4 हजार बेटियों को लगेगा टीका

बैकुंठपुर. सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान (HPV vaccination) का शनिवार को एमसीबी जिले के खडग़वां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका वर्चुअल लॉन्ज किया। इसका खडग़वां सीएचसी में लाइव प्रसारण हुआ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में खडग़वां प्रदेश का पहला टीकाकरण केंद्र बन गया है। इस अवसर पर खडग़वां क्षेत्र की 6 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। जिले में 14 वर्ष की 4 हजार बालिकाओं का टीकाकरण किया जाएगा।