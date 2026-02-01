Baswahi holi: अनहोनी से बचने यहां के लोगों ने 8 दिन पहले ही मना ली होली, जमकर उड़े रंग-गुलाल

बैकुंठपुर. कोरिया जिले के वनांचल ब्लॉक सोनहत के ग्राम बसवाही गांव में अनहोनी से बचने 8 दिन पहले होली मनाई गई। सोमवार को गांव की गलियों में मांदर की थाप और फाग गीतों (Baswahi holi) के बीच बच्चेे सहित बुजुर्ग जमकर रंग-गुलाल उड़ाए। 8 दिन पहले होली मनाने को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अनहोनी और दैवीय प्रकोप से बचने हर साल ऐसा किया जाता है।