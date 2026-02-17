Board exam results: प्राइवेट स्कूलों में फीस ज्यादा, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर रिजल्ट देने में सरकारी स्कूल अव्वल

शिक्षण सत्र 2025-26 में बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। जिसका समय सुबह 9 से दोपहर 12.15 बजे तक निर्धारित है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 20 फरवरी को भूगोल एवं भौतिक शास्त्र के साथ शुरू होगी, जो 18 मार्च तक चलेंगी। वहीं 10वीं बोर्ड की 21 फरवरी (Board exam results) से प्रथम भाषा हिन्दी के साथ शुरू होंगी, जो 13 मार्च तक चलेंगी। मौजूद शिक्षण सत्र में कुल 5619 परीक्षार्थी परीक्षा दिलाएंगे। जिले में 10वीं में 2682 और 12वीं में 2937 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कोरिया में कुल 25 केंद्र बनाए गए हैं।